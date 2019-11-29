с чего всё началось

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Суровцев останется под стражей до 27 января, огласила решение судья Наталия Дударь. Обвиняемого задержали накануне.

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

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Общество Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Единоборства Конор Макгрегор возвращается в UFC Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт следующий поединок против экс-претендента на титул Дональда Серроне, сообщает обозреватель Бретт Окамото на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.