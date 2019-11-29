Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Суровцев останется под стражей до 27 января, огласила решение судья Наталия Дударь. Обвиняемого задержали накануне.
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с чего всё началось
По данным Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».Новый Деньвчера в 07:03
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Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Футбол
Тедеско ответил на слова Дзюбы про войну в игре «Зенита» и «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о том, что для него дерби «Москва — Петербург» будет войной.
Политика
Путин объявил 2022 год годом культурного наследия народов России
Президент России Владимир Путин объявил, что 2022 год станет годом культурного наследия народов России.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Политика
Эрдоган предложил проверить мозг Макрону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
Общество
Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Политика
Кремль положительно оценил итоги визита Трампа в Афганистан
Российские власти положительно оценили приезд президента США Дональда Трампа в Афганистан.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова опубликовала фото без одежды
Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал снимки, которые опубликовала Сябитова, назвав их слишком уж откровенными.
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
На прошедшей неделе клубы из Португалии заработали 1,4 балла, тогда как российские клубы – только 0,833 балла.
Единоборства
Конор Макгрегор возвращается в UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт следующий поединок против экс-претендента на титул Дональда Серроне, сообщает обозреватель Бретт Окамото на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Футбол
В России увеличилось число арбитров, которые могут работать с VAR
Отмечается, что число арбитров, имеющих право работать с VAR, увеличилось с девяти до десяти.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Происшествия
Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
Авто
Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.