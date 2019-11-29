Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Суровцев останется под стражей до 27 января, огласила решение судья Наталия Дударь. Обвиняемого задержали накануне.
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 Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».
Новый Деньвчера в 07:03

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Суд арестовал фигуранта «дела 27 июля» Суровцева

РБК04:46

Суд арестовал участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

Москва 2404:56

В Москве арестовали нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева

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Суд на два месяца арестовал обвиняемого по «московскому делу» Суровцева

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Суд в Москве арестовал Суровцева, обвиняемого в нападении на росгвардейца 27 июля

ТАСС05:24

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

РИА Новости04:54

Суд арестовал на два месяца участника несогласованной акции в Москве 27 июля С.Суровцева

Агентство Москва04:50
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
RT на русском 08:54
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Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
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В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

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Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал снимки, которые опубликовала Сябитова, назвав их слишком уж откровенными.
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Конор Макгрегор возвращается в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт следующий поединок против экс-претендента на титул Дональда Серроне, сообщает обозреватель Бретт Окамото на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.
Спорт день за днем вчера в 16:50
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

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Отмечается, что число арбитров, имеющих право работать с VAR, увеличилось с девяти до десяти.
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Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья

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Skoda начала производство новой Octavia

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
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В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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