Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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Происшествия

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Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
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