Происшествия
RT на русскомСуд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе. Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд отправил под стражу до конца февраля второго организатора теракта в Петербурге
Невские Новостивчера в 12:07
Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу
Петербургский дневниквчера в 12:25
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Хоккей
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии
Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
Происшествия
КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Происшествия
Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Армия и оружие
Сдача атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ состоится в 2020 году
Подводный крейсер «Князь Владимир» сдадут в эксплуатацию ВМФ РФ в первой половине нового года.
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов хочет реванша Хабиба и Конора
В интервью газете "Спорт-Экспресс" отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов допустил возможность реванша сына с «Нотариусом».
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если внезапно отказаться от алкоголя
По словам эксперта, человек, который выпивал ежедневно и отказался от вредной привычки, заметит положительные изменения уже в первую трезвую неделю.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Общество
Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете
Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Спорт
Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Авто
Бренд Haval привезёт в Индию три модели
Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Происшествия
В Новокузнецке произошла массовая драка подростков
В Новокузнецке произошла массовая драка подростков. Инцидент случился около гимназии №72.
Происшествия
Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания.