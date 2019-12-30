Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — рассказали в пресс-службе. Ранее ФСБ России распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Второй подозреваемый к подготовке к терактам в Петербурге арестован судом

47 новостейвчера в 12:35

Суд отправил под стражу до конца февраля второго организатора теракта в Петербурге

Невские Новостивчера в 12:07

Оба подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге сели в СИЗО до конца февраля

АБНвчера в 13:29

Арестован второй фигурант дела о подготовке терактов в Петербурге. У него в квартире нашли охотничьи патроны

Фонтанка.Рувчера в 12:27

Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу

Петербургский дневниквчера в 12:25

В Петербурге арестовали двух задержанных за подготовку терактов в городе

ТАССвчера в 10:56

В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

РИА Новостивчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Военное дело 29 декабря в 23:53
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Хоккей

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ

Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:45
Авто

Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто

Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.
Tvoe-avto.com вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru вчера в 01:50
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости 29 декабря в 12:20
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru вчера в 07:44
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ТАСС вчера в 23:04
Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания вчера в 07:20
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv вчера в 03:58
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Мой Брянск вчера в 04:46
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Армия и оружие

Сдача атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ состоится в 2020 году

Подводный крейсер «Князь Владимир» сдадут в эксплуатацию ВМФ РФ в первой половине нового года.
Актуальные Новости вчера в 12:07
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру 29 декабря в 02:41
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов хочет реванша Хабиба и Конора

В интервью газете "Спорт-Экспресс" отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов допустил возможность реванша сына с «Нотариусом».
Зори Табасарана вчера в 14:03
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
РИА Новости вчера в 20:14
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если внезапно отказаться от алкоголя

По словам эксперта, человек, который выпивал ежедневно и отказался от вредной привычки, заметит положительные изменения уже в первую трезвую неделю.
Medical Note вчера в 06:59
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily вчера в 14:26
Общество

Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете

Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Известия вчера в 18:20
Спорт

Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА

News.ru вчера в 18:45
Здоровье

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
Авто

Бренд Haval привезёт в Индию три модели

Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Car.ru вчера в 13:19
Происшествия

В Новокузнецке произошла массовая драка подростков

В Новокузнецке произошла массовая драка подростков. Инцидент случился около гимназии №72.
Прокопьевск.ру вчера в 13:20
Происшествия

Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге

Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания.
РБК вчера в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное