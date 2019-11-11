Происшествия
ВедомостиСуд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.
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Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...
— Олег Соколов, российский историкSnob.ru 09:06
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Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Футбол
Суперкубок Испании проведут в Саудовской Аравии
Суперкубок Испании в следующих трёх сезонах будет сыгран в Саудовской Аравии, сообщает As.
Евро-футбол.ру 11:28
Автоспорт
Квят считает Гран-при Бразилии домашней гонкой
Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих ожиданиях от очередного этапа Гран-при Бразилии.
Нева Спорт 13:12
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Экономика
Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 00:32
Политика
Кремль: президент Боливии не просил убежище в России
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес не просил убежище в России, у российской стороны никаких контактов с боливийской стороной не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:31
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Политика
Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.
РЕН ТВ 16:16
Футбол
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
Российская газета 08:01
Футбол
«Ливерпуль» ведет переговоры с «Борнмутом» по трансферу Фрейзера
Как утверждает talkSPORT, клубы ведут активные переговоры по трансферу 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Sport24.ru 13:54
Наука
Глутаминовая блокада помогает бороться с раком
ToDay News Ufa вчера в 23:25
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Назвавшего русский язык «клоачным» профессора Гусейнова поддержали
Ассоциация писателей "Свободное слово" написала открытое письмо в поддержку профессора и преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова после того, как комиссия ученого совета ВШЭ порекомендовала ему извиниться за публикацию о "клоачном" русском языке.
Московский Комсомолец 04:55
Армия и оружие
Джабаров обвинил США в противостоянии официальным сирийским властям
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что США дестабилизируют ситуацию в Сирии, размещая свои войска в стране, сообщил «ПолитЭксперт».
Телеканал 360° 09:23
Культура
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Спорт
Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Хоккей
Сборной России Кубок Карьяла не удался
Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru 05:07
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости 10:16
Экономика
Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800
Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.
РБК 03:18
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Экономика
Основатель Uber продал часть акций за $500 млн
Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал часть своих акций за $547 млн, следует из сообщения о смене структуры владения, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Коммерсантъ 17:35