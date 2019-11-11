Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.

Культура Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Политика Депутат бундестага заявил о российском Крыме Политик призвал немцев сотрудничать с Россией в экономическом плане. Депутат бундестага ФРГ Антон Фризен заявил о российском Крыме.

Общество В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Шоу-бизнес Дочь Михаила Задорнова вспомнила последнюю просьбу отца Дочь известного российского актёра и юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала о последней просьбе отца перед смертью.

Происшествия Следствие обнародовало видео из квартиры «Наполеона»-расчленителя Следственный комитет РФ распространил в соцсетях видео о деле доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Общество Владимир Путин наградил Александру Пахмутову орденом Президент России Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой в Большом Театре и сообщил о награждении ее орденом Андрея Первозванного.