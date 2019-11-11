Происшествия
ВедомостиСуд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.
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Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Хоккей
«Автомобилист» укрепил оборону защитником сборной Беларуси
Общество
В Челябинске подал в отставку вице-мэр
Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников подал в отставку.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Политик призвал немцев сотрудничать с Россией в экономическом плане. Депутат бундестага ФРГ Антон Фризен заявил о российском Крыме.
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Общество
Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми
Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми в 2019 году.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, как Михальчик жаловалась ему после побоев Шульгина
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова певицы Юлии Михальчик, которая сделала громкое заявление в адрес Валерии и ее семьи.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова вспомнила последнюю просьбу отца
Дочь известного российского актёра и юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала о последней просьбе отца перед смертью.
Происшествия
Следствие обнародовало видео из квартиры «Наполеона»-расчленителя
Следственный комитет РФ распространил в соцсетях видео о деле доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки.
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Общество
Глушаков подал против бывшей жены иск на 203 млн
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков подал иск против бывшей супруги Дарьи.
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
Наука
Нашли связь между качеством сна и тревожностью
Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.
Общество
Владимир Путин наградил Александру Пахмутову орденом
Президент России Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой в Большом Театре и сообщил о награждении ее орденом Андрея Первозванного.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Политика
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Происшествия
В Коми застрелили мирового судью
Неизвестные застрелили мирового судью Жешартского судебного участка Республики Коми.
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.