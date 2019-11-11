Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ

Соколов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.
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Инфаркт и гайморит: историк-расчленитель завыл и попросил о домашнем аресте

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Суд в Петербурге заключил под стражу доцента СПбГУ Соколова

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Олег Соколов арестован на 2 месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

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Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ

РБК09:07

Доцент СПбГУ арестован. Он намекнул на самооборону при убийстве возлюбленной

Фонтанка.Ру09:07

Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко

РИА Новости07:59
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Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции

Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
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Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Дочь известного российского актёра и юмориста Михаила Задорнова Елена рассказала о последней просьбе отца перед смертью.
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Происшествия

Следствие обнародовало видео из квартиры «Наполеона»-расчленителя

Следственный комитет РФ распространил в соцсетях видео о деле доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки.
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Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
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Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.
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Президент России Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой в Большом Театре и сообщил о награждении ее орденом Андрея Первозванного.
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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