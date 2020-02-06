с чего всё началось

Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.

Басманный суд арестовал Муртази Шаданию, которого Следственный комитет считает причастным к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

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