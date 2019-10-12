с чего всё началось

Суд заключил под стражу жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщается на сайте Следственного комитета. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте задержанного. Девочка пропала 9 октября, после того как утром ушла в школу.

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове заключили под стражу

Политика В Раде указали на главную ошибку Зеленского Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.

Политика Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".

Происшествия В Ленинградской области подросток умер после укола врачей Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Экономика Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Политика РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.

Политика В Эквадоре ввели комендантский час Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.