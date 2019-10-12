Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПодозреваемого в убийстве девочки в Саратове заключили под стражу

Суд заключил под стражу жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщается на сайте Следственного комитета. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте задержанного. Девочка пропала 9 октября, после того как утром ушла в школу.
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с чего всё началось
Мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, на время следствия отправили в СИЗО, говорится
 на сайте Следственного комитета России (СКР).
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