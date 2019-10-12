с чего всё началось

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове заключен под стражу. О соответствующей мере пресечения сообщили на сайте регионального Следственного комитета. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

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