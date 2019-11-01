Происшествия

ТАССТАСССуд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

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