Происшествия
ТАСССуд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
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В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
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Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
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Экономика
В Госдуме продумают план получения ипотеки на жилье с детскими долями
В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ».
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Единоборства
Тайсон Фьюри успешно дебютировал в рестлинге
Сообщается, что победил он Брона Строумэна, послав его в нокаут.
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Экономика
Налоговый режим для самозанятых начнет действовать по всей России с июля
Минфин России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну, сообщает министерство.
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Футбол
Ломовицкий не сыграет против «Спартака» из-за условий аренды
Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий не выйдет на поле в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского "Спартака", которому принадлежит, из-за условий арендного соглашения между клубами, сообщает Sport24.
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Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.