с чего всё началось

9 октября в Саратове среди гаражей было обнаружено тело пропавшей накануне школьницы. 11 октября стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки. Им стал 35-летний ранее судимый местный житель.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

Космос Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Здоровье Названы продукты, которые эффективно утоляют голод Фасоль и горох содержат клетчатку. Люди, которые придерживаются диеты, чувствуют себя менее голодными, когда употребляют бобовые.

Гаджеты Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Армия и оружие Германия прекратит военные поставки Турции из-за операции в Сирии «Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — заявил он в интервью Bild am Sonntag.

Армия и оружие Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.

Политика Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Хоккей КХЛ. «Спартак» уступил «Амуру» по буллитам Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Амура" 2:0. Свои попытки использовали Томаш Зокорна и Игорь Руденков.

Политика Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.

Политика РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Кино Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли» В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.

Теннис Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.

Происшествия Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса» Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».

Происшествия Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».

Происшествия Тетя убитой девочки из Саратова выступила против смертной казни Тетя убитой в Саратове девятилетней девочки в беседе с телеканалом RT заявила, что отнявший у ее племянницы жизнь человек должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы, но не к смертной казни.

Спорт Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа.

Общество У Зеленского нашли недвижимость в Италии Журналист Осман Пашаев нашел в Италии дом, принадлежащий президенту Украины Владимиру Зеленскому.