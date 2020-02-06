Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

Басманный суд Москвы заключил под стражу Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Как передаёт РИА Новости, фигурант пробудет в СИЗО как минимум до 5 апреля.
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Светлана Петренко
Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета 06:16

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