Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал подозреваемого в угрозах судье Алексея Вересова

Басманный суд Москвы арестовал ранее судимого Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к убийству судьи в интернете, сообщает РИА Новости. По постановлению суда, Алексею Вересову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 января 2020 года.
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

RT на русском08:51

Суд арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к убийству судьи

РИА Новости08:48

Рассмотрение дела Алексея Вересова перевели в закрытый режим

News.ru07:46

Подозреваемый в угрозах московскому судье арестован до 11 января

Говорит Москва08:58

Фигуранту дела об угрозах судье изберут меру пресечения «за закрытыми дверями»

Интерфакс07:55

Басманный суд Москвы арестовал жителя Удмуртии, обвиняемого в угрозах судье через интернет

ТАСС09:01

Суд в Москве в закрытом режиме арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье А.Вересова

Агентство Москва08:45
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