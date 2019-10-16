Происшествия

РБКРБКСуд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
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с чего всё началось

Суд арестовал двух красноярцев, подозреваемых в избиении своего знакомого до смерти

Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого - 31-летнего Дмитрия Сисигина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Суд арестовал двух красноярцев, подозреваемых в избиении своего знакомого до смерти

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Арестованы подозреваемые в жестоком избиении приятеля

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Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

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Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
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Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
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Происшествия

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Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
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О чем предупреждает «ком в горле»

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Одним из вариантов стало создание партии «зеленых», которая бы работала по этому направлению.
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Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

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Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат

Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

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Звезда телевизионного сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц сыграет Селину Кайл - "Женщину-кошку" в новом фильме "Бэтмен", который снимает режиссер Мэтт Ривз, пишет телеканал "360".
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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Скворцова назвала основную причину смертей в России

«Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.
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Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

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Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Происшествия

Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

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В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
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Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

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NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну

ФедералПресс вчера в 18:43
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Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
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В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год

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