Суд Центрального района Красноярска арестовал на два месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого - 31-летнего Дмитрия Сисигина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

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