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Известия
Известия

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более $2 тыс. и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — приводит ТАСС слова судьи. Арестованы как деньги, изъятые при обыске в доме Фургала, так и хранящиеся на его банковском счете.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

Басманный суд Москвы арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.
ТАСС05:03
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Фургалу не удалось оспорить арест 3 млн рублей на учебу и проживание сына

Коммерсантъ05:46
RT на русском

Суд арестовал принадлежащие Фургалу две машины и 3 млн рублей

RT на русском05:32
Интерфакс

Суд арестовал у Фургала 3 млн рублей и две машины

Интерфакс05:14
РИА Новости

Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала

РИА Новости05:12
РБК

Суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала

РБК05:10
ТАСС

Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

ТАСС05:03
URA.Ru

Расследование дела Фургала продлили до середины осени

URA.Ru04:58

Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)03:14
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В Белоруссии более 600 человек обратились в СК с заявлениями о травмах

«Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания», — отмечается в сообщении.
Известия06:47
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