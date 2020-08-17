Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
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«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более $2 тыс. и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — приводит ТАСС слова судьи. Арестованы как деньги, изъятые при обыске в доме Фургала, так и хранящиеся на его банковском счете.В источнике
С чего всё началось
Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября
Басманный суд Москвы арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.
ТАСС05:03
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