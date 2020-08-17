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Известия
Известия

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более $2 тыс. и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — приводит ТАСС слова судьи. Арестованы как деньги, изъятые при обыске в доме Фургала, так и хранящиеся на его банковском счете.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Фургалу не удалось оспорить арест 3 млн рублей на учебу и проживание сына

Коммерсантъ05:46
URA.Ru

Расследование дела Фургала продлили до середины осени

URA.Ru04:58
Интерфакс

Суд арестовал у Фургала 3 млн рублей и две машины

Интерфакс05:14
РИА Новости

Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала

РИА Новости05:12
РБК

Суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала

РБК05:10
ТАСС

Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

ТАСС05:03
RT на русском

Суд арестовал принадлежащие Фургалу две машины и 3 млн рублей

RT на русском05:32

Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru07:27
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Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента.
РБК10:23
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
5

Под Новосибирском начали второй этап испытаний вакцины от коронавируса

В наукограде Кольцово, расположенном под Новосибирском, начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, над созданием которой работали специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
MedikForum.ru07:26
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