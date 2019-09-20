Происшествия

РБКРБКСуд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».
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В Москве арестовали полицейского, стрелявшего в коллег на станции метро

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