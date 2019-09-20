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Транспорт Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.

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