Суд арестовал рэпера Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке
Таганский суд Москвы арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке в центре Москвы, пишет РИА "Новости". "Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Альбина Тимакова. Гулиев пробудет в СИЗО минимум до 21 ноября.В источнике
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