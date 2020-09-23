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Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.В источнике
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Комсомольская правда

«В аварии виноват, но наркотики не употреблял»: рэпера-гонщика Эльмина Гулиева арестовали на два месяца за аварию в центре Москвы

Комсомольская правдавчера в 14:44
РИА Новости

Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

РИА Новостивчера в 14:25
Агентство Москва

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 14:19
Телеканал 360°

Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения

Телеканал 360°вчера в 14:20
BFM.ru

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

BFM.ruвчера в 14:25
Москва 24

Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Гулиев арестован

Москва 24вчера в 14:22
ТАСС

Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 14:22

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ruвчера в 02:56
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК- и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56
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