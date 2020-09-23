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Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.В источнике
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BFM.ru

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

BFM.ruвчера в 14:25
РИА Новости

Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

РИА Новостивчера в 14:25
ТАСС

Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 14:22
Телеканал 360°

Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения

Телеканал 360°вчера в 14:20
Комсомольская правда

Рэпер Эльмин Гулиев признал вину в ДТП с пешеходами в Москве

Комсомольская правдавчера в 15:00
Москва 24

Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Гулиев арестован

Москва 24вчера в 14:22
Агентство Москва

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 14:19

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
РИА Новости22:18
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

В пресс-службе «Форт» подтвердили, что нехватка вакцины для участников системы ДМС связана с необходимостью обеспечить потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Коммерсантъ00:32
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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