Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
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Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.В источнике
Подробнее о событии
Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения
Телеканал 360°вчера в 14:20
Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка
Агентство Москвавчера в 14:19