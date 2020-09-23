Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
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Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка
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