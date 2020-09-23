Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Рэпер Эльмин Гулиев признал вину в ДТП с пешеходами в Москве

Комсомольская правдавчера в 15:00
Агентство Москва

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 14:19
ТАСС

Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 14:22
Телеканал 360°

Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения

Телеканал 360°вчера в 14:20
РЕН ТВ

Судья отказалась арестовывать рэпера Эллея

РЕН ТВвчера в 11:27
Москва 24

Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Гулиев арестован

Москва 24вчера в 14:22
РИА Новости

Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

РИА Новостивчера в 14:25

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

В «сториз» инстаграма команды Тутберидзе опубликовано сообщение супруги Плющенко Яны Рудковской из личной переписки с Загитовой: «Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет, и я тоже».
Советский спорт22 сентября в 16:40
14

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
156

«Рынки российских и иностранных акций, разумеется, конкурируют»

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР Что дает российскому финансовому рынку возможность торговать на нем иностранными акциями, "Ъ" рассказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Коммерсантъ17:54

Глава МИД Германии ушел на карантин из-за коронавируса у охранника

«Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите ушел на карантин, так как у одного из личных охранников был выявлен Covid-19», — говорится в сообщении.
Rambler News Serviceвчера в 08:51
6