Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«В аварии виноват, но наркотики не употреблял»: рэпера-гонщика Эльмина Гулиева арестовали на два месяца за аварию в центре Москвы

Комсомольская правдавчера в 14:44
РИА Новости

Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

РИА Новостивчера в 14:25
Москва 24

Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Гулиев арестован

Москва 24вчера в 14:22
Телеканал 360°

Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения

Телеканал 360°вчера в 14:20
BFM.ru

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

BFM.ruвчера в 14:25
ТАСС

Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 14:22
Агентство Москва

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 14:19

КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения
Московский Комсомолецвчера в 05:30
72

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
67

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
227

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
741

Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
1

Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты

"Как правило, в банках спред между курсом покупки и продажи валюты достигает один-два рубля, а при серьезных колебаниях валютных курсов четыре-пять рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна", — отмечает эксперт.
РИА Новости19:31

«Здорово шагает Россия»: японцев восхитил атомный ледокол «Арктика»

В июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний.
РИА Новости21:55

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30