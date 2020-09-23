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Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.В источнике
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РИА Новости

Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

РИА Новостивчера в 14:25
Телеканал 360°

Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения

Телеканал 360°вчера в 14:20
BFM.ru

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

BFM.ruвчера в 14:25
ТАСС

Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 14:22
Комсомольская правда

Рэпер Эльмин Гулиев признал вину в ДТП с пешеходами в Москве

Комсомольская правдавчера в 15:00
Москва 24

Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Гулиев арестован

Москва 24вчера в 14:22
Агентство Москва

Суд арестовал рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на Infiniti пешеходов на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 14:19

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъвчера в 05:54
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Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Алексей Навальный заявил, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.
РИА Новостивчера в 06:25
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Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Интерфаксвчера в 14:03
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Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов

Болгария после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новостивчера в 12:23
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Смертельно опасный вид комаров обнаружен в нескольких турецких городах

Специалисты убеждены, что данный вид насекомых способен с легкостью адаптироваться в любом новом месте. доцент Стамбульского университета Керем Этера поделился следующей информацией: «Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика».
ToDay News Ufaвчера в 13:31
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