Почти два месяца в СИЗО предстоит провести 41-летнему Сергею Колодяжному, возглавляющему воронежский государственный технический университет. Ректора подозревают в получении взяток, троих его подчиненных - в крупном мошенничестве.

Общество Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком» В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.

Политика Верховная рада утвердила нового премьера Украины Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.

Спорт Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.

Авто Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.

Политика Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Футбол «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.

Наука Предложен кандидат на роль темной материи Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.

Космос Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.

Технологии Компания из США разрабатывает самый мощный квантовый компьютер Представители американской компании Honeywell объявили о скорой разработке квантового компьютера, который обещает стать самым мощным из всех существующих.

Гаджеты Apple переведёт MacBook Pro на mini-LED дисплеи Ранее Kuo предсказывал появление новых моделей iPad Pro и MacBook с мини-светодиодными дисплеями в четвёртом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Армия и оружие Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.

Происшествия У жителя Твери коронавирус не подтвердился У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили.