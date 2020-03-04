Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Почти два месяца в СИЗО предстоит провести 41-летнему Сергею Колодяжному, возглавляющему воронежский государственный технический университет. Ректора подозревают в получении взяток, троих его подчиненных - в крупном мошенничестве.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«У меня один костюм». Подозреваемый в сборе «дани» ректор ВГТУ назвал себя жертвой

РИА Воронеж11:36

Ректора Воронежского опорного университета отправили в СИЗО на два месяца

АиФ Воронеж09:25

Ленинский райсуд Воронежа избрал мерой пресечения ректору опорного университета заключение под стражу

Сommuna.ru06:31

Депутат Колодяжный заявил, что его оговорили подчиненные

Блокнот Воронеж09:01

Сергей Колодяжный остаётся ректором опорного вуза

МОЁ! Оnline Воронеж07:55

Подозреваемый во взятках воронежский ректор сложил с себя все полномочия

Вести.Ru04:07

Воронежский суд арестовал обвиняемого в коррупции профессора Сергея Колодяжного

Горком04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Кино

Актер с российскими корнями получил главную роль в «Властелине колец»

Live24 10:21
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Политика

Верховная рада утвердила нового премьера Украины

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
РБК 11:19
Политика

Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
REGNUM 04:37
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Спорт

Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
REGNUM 11:28
Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Новые автомобили вчера в 23:28
Общество

Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

РИА Новости 10:55
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Bimru.ru 06:57
Политика

Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа

Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.
RT на русском 09:29
Политика

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США

Ведомости 10:44
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России

Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости 10:31
Общество

Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера

66.ru вчера в 08:15
Наука

Предложен кандидат на роль темной материи

Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Популярная механика 03:05
Космос

Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно

Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Новые Известия вчера в 11:05
Технологии

Компания из США разрабатывает самый мощный квантовый компьютер

Представители американской компании Honeywell объявили о скорой разработке квантового компьютера, который обещает стать самым мощным из всех существующих.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:48
Гаджеты

Apple переведёт MacBook Pro на mini-LED дисплеи

Ранее Kuo предсказывал появление новых моделей iPad Pro и MacBook с мини-светодиодными дисплеями в четвёртом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.
MobiDevices 04:32
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Интерфакс 09:21
Политика

Зеленский заявил, что кабмину нужны «новые мозги и сердца»

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что правительству «нужны новые мозги и новые сердца», пишет ТАСС.
Мой Брянск 10:13
Происшествия

У жителя Твери коронавирус не подтвердился

У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили.
REGNUM 11:38
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Армия и оружие

Минобороны: Анкара виновна в регулярных атаках на «Хмеймим»

Ранее ГЛАС сообщал, что в Турции заявили о виновности России в смерти мирных жителей.
ГЛАС.RU 03:07
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

RT на русском 07:35
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

Популярная механика 01:35
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Александрович Колодяжный
Кандидат технических наук, доцент, ректор Воронежского государственного технического университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное