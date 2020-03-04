Происшествия
Российская газетаСуд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Почти два месяца в СИЗО предстоит провести 41-летнему Сергею Колодяжному, возглавляющему воронежский государственный технический университет. Ректора подозревают в получении взяток, троих его подчиненных - в крупном мошенничестве.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Политика
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Политика
Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа
Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России
Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Космос
Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно
Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Технологии
Компания из США разрабатывает самый мощный квантовый компьютер
Представители американской компании Honeywell объявили о скорой разработке квантового компьютера, который обещает стать самым мощным из всех существующих.
Гаджеты
Apple переведёт MacBook Pro на mini-LED дисплеи
Ранее Kuo предсказывал появление новых моделей iPad Pro и MacBook с мини-светодиодными дисплеями в четвёртом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Политика
Зеленский заявил, что кабмину нужны «новые мозги и сердца»
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что правительству «нужны новые мозги и новые сердца», пишет ТАСС.
Происшествия
У жителя Твери коронавирус не подтвердился
У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Армия и оружие
Минобороны: Анкара виновна в регулярных атаках на «Хмеймим»
Ранее ГЛАС сообщал, что в Турции заявили о виновности России в смерти мирных жителей.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.