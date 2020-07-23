Общество
Lenta.ruСуд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. Об этом со ссылкой на адвоката политолога Алексея Бушмакова сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.
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Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
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Путин приравнял защиту паспортов от подделок к гостайне
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Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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Саудовская Аравия не получила никакой финансовой выгоды после окончания ценовой войны с Россией, оставшись ни с чем.
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Минфин планирует до 2025 года довести собираемость налогов в РФ до 99%
Министерство финансов РФ рассчитывает к 2024 году добиться сбора минимум 99% налогов.
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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