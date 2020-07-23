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Lenta.ru
Lenta.ru

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. Об этом со ссылкой на адвоката политолога Алексея Бушмакова сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 23 июля

Интерфакс13:30
Екатеринбург Онлайн

Федор Крашенинников прокомментировал свой арест за пост в Telegram

Екатеринбург Онлайн11:31
URA.Ru

Екатеринбургский оппозиционер Крашенинников арестован на 7 суток

URA.Ru09:15
Новая газета

Суд в Екатеринбурге арестовал на 7 суток политолога Крашенинникова за пост о Конституционном суде

Новая газета09:36
66.ru

Политолога Федора Крашенинникова арестовали за «неуважение к власти»

66.ru09:23
Znak.com

Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток за неуважение к власти

Znak.com09:14
Ведомости

Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Ведомости09:43
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Посол Армении заявил о пропаже армянских товаров из сети «Твой дом»

По данным посла Армении в России Вардана Тоганяна, армянские товары убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», которая принадлежит российско-азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.
Посол Армении заявил о пропаже армянских товаров из сети «Твой дом»
Телеканал RTVI13:33
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Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров.
РИА Новости12:31
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Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru11:03
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ13:08
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Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Власти Санкт-Петербурга договорились с городским управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров и ресторанов с 27 июля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
Газета.Ru13:32
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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