Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
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Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. Об этом со ссылкой на адвоката политолога Алексея Бушмакова сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.В источнике
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