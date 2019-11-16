Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства на общую сумму 451 млн рублей, принадлежащие бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

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Лефортовский суд Москвы в конце октября наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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