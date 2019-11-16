Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы в конце октября наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
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Суд арестовал банковские счета и средства обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства на общую сумму 451 млн рублей, принадлежащие бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
ТАСС04:05

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Суд арестовал банковские счета и средства обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

ТАСС04:05

Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн

РБК04:55

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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Суд арестовал денежные средства обвиняемой в шпионаже Цуркан

Известия04:29

Суд арестовал 451 млн рублей по делу бывшего топ-менеджера «Интер РАО»

Ведомости04:43

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

РЕН ТВ04:13

Суд арестовал новые счета Цуркан почти на полмиллиарда рублей

Московский Комсомолец04:47
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
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РБК вчера в 15:28
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

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Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
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РИА Новости 05:42
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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

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Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Возмущение Пелоси вызвало заявление Трампа в адрес экс-посла США на Украине Мари Йованович.
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ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

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В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
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