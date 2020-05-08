с чего всё началось

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Накануне у господина Воронцова прошел обыск, после чего его задержали.

Общество Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 30

Кино Disney готовит сериал по «Сокровищу нации» Сценарий нового проекта в разработке В интервью для сайта Collider продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что студия Disney работает над созданием сериала по мотивам "Сокровище нации".

Политика Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля. 29

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 830

Общество В Минздраве назвали период активного распространения коронавируса Коронавирус будет активно распространяться среди населения до июня, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 624

Футбол Ван Гал: президент «Тоттенхэма» уехал из моего дома в багажнике Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал о переговорах с «Тоттенхэм Хотспур» до прихода в стан манкунианцев.

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 54

Общество Безработица в США достигла рекордных 14,7% Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 1K

Общество Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.

Общество В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток Мэр особо отметил важность перчаток, которые необходимы потому что каждый день множество прикасается в общественном транспорте к одним и тем же поручням и перилам. 3K

Политика Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.

Финансы Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 99