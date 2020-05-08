Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Накануне у господина Воронцова прошел обыск, после чего его задержали.
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с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы арестовал до 6 июля администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает
 адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
Медиазона10:30

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В Москве арестовали владельца паблика «Омбудсмен полиции» по делу о вымогательстве

Москва 2410:56

Суд арестовал обвиненного в вымогательстве «омбудсмена полиции»

РБК10:35

Создателя «Омбудсмена полиции» арестовали по подозрению в вымогательстве

Взгляд.ру10:40

Администратор сообщества «Омбудсмен полиции» Воронцов арестован по обвинению в вымогательстве

Агентство Москва10:31

Суд в Москве арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции» по обвинению в вымогательстве

ТАСС11:03

Суд арестовал основателя проекта «Омбудсмен полиции»

РИА Новости10:55

Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о вымогательстве

Интерфакс10:34
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы

Киноафиша России 05:55
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Политика

Путин назвал бредом обвинение СССР в развязывании мировой войны

Президент Российской федерации Владимир Путин охарактеризовал как «бред» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Национальная служба новостей 05:21
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Общество

Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России

Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
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Шоу-бизнес

Миро высмеяла Рудковскую за попытку запретить упоминать ее имя в СМИ

Миро назвала скандал с семьей Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко "войной против всех и здравого смысла".
Слово и Дело 09:10
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Кино

Disney готовит сериал по «Сокровищу нации»

Сценарий нового проекта в разработке В интервью для сайта Collider продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что студия Disney работает над созданием сериала по мотивам "Сокровище нации".
Inc-news.ru 08:25
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
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Политика

Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону

Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
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Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
6
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Политика

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
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Общество

В Минздраве назвали период активного распространения коронавируса

Коронавирус будет активно распространяться среди населения до июня, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
НТР 24 02:30
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Общество

ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета 07:12
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Футбол

Ван Гал: президент «Тоттенхэма» уехал из моего дома в багажнике

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал о переговорах с «Тоттенхэм Хотспур» до прихода в стан манкунианцев.
Чемпионат 07:47
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
1,2K
Общество

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 10:47
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1K
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
1K
Общество

Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу

Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.
REGNUM 10:01
Армия и оружие

США выведут из Саудовской Аравии часть сил, включая ЗРК Patriot

США выведут часть сил, включая ЗРК Patriot, из Саудовской Аравии, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:55
9
Общество

В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток

Мэр особо отметил важность перчаток, которые необходимы потому что каждый день множество прикасается в общественном транспорте к одним и тем же поручням и перилам.
РБК вчера в 06:11
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали показатель смертности от коронавируса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9 процента.
Московский Комсомолец 08:49
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Политика

Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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Авто

У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 04:09
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Общество

В Свердловской области хотят запретить продажу спиртного после 19:00

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о законопроекте, который предполагает запрет продажи спиртного после 19:00.
Екатеринбург в эфире 09:40
31
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
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