Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, написал его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram. Защитник уточнил, что его подзащитного арестовали до 6 июля, о такой мере пресечения суд просило следствие.
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с чего всё началось
Скандально известный общественный деятель Владимир Воронцов, который сейчас является фигурантом уголовного дела о вымогательстве в крупном размере, и ранее обращал повышенное внимание правоохранительных органов на свое поведение.ФАН05:54
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