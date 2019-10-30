Происшествия
ТАСССуд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Общество
Возле посольства США в Багдаде разорвался снаряд
Реактивный снаряд разорвался в "зеленой зоне" рядом с посольством США в столице Ирака - Багдаде.
Газета.Ru 16:03
Хоккей
Малкин сделал заявление по американскому гражданству
Pravda.Ru 07:51
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в игре чемпионата Испании против "Вальядолида" забил два гола и сделал две результативные передачи.
Pravda.Ru 02:59
Экономика
Определены самые подделываемые в России банкноты
Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
Lenta.ru 11:31
Кино
WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году
Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 03:55
Здоровье
В Великом Новгороде закрывается «Полимедика»
Вчера вечером в официальной группе поликлиники «Полимедика» в социальных сетях была размещена информация о закрытии медицинского учреждения.
53 новости 02:36
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Единоборства
В UFC готовят бой Нурмагомедова и Фергюсона
Спортивная организация Ultimate Fighting Championship ведет подготовку поединка российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном, заявил президент UFC Дана Уайт порталу BJPenn.com.
Sputnik Таджикистан 04:04
Армия и оружие
РЖД решили привлечь военных к расширению БАМа и Транссиба
К работам по расширению Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали собираются привлечь военных строителей, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Взгляд.ру 15:17
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Политика
Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 16:52
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол
Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче
Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
Телеканал Санкт-Петербург 16:13
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Спорт
Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России
"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Газета.Ru вчера в 22:01
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Политика
В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы
Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины.
ТАСС 13:34
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27