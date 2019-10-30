Происшествия
ТАСССуд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Участник незаконной акции 27 июля в Москве П.Новиков арестован по обвинению в нападении на полицейского
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