Происшествия
ТАСССуд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Участник незаконной акции 27 июля в Москве П.Новиков арестован по обвинению в нападении на полицейского
Агентство Москвавчера в 14:04
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59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»
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Общество
Из-за снегопада Челябинск утром встал в пробках
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Политика
Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги
Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег.
Политика
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Здоровье
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Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
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Кино
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Армия и оружие
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
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В США прокомментировали продление ДСНВ
США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
Космос
Стал известен состав 63-й экспедиции на МКС
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
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Авто
Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США
В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Спорт
Российская фигуристка нашла идеальную страну
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Армия и оружие
Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ
Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Единоборства
Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.