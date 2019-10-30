Происшествия

ТАССТАСССуд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Участник незаконной акции 27 июля в Москве П.Новиков арестован по обвинению в нападении на полицейского

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Обвиняемый в применении насилия по отношению к полицейскому признал вину

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СК просит арестовать ещё одного участника акции 27 июля в Москве

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Баскетбол

59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»

59 очков защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена помогли его команде одержать победу в гостевом матче с «Вашингтоном» (159:158).
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Общество

Из-за снегопада Челябинск утром встал в пробках

По состоянию на восемь утра в городе обозначились восьмибальные пробки. Движение затруднено во всех районах Челябинска.
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В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
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Политика

Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги

Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег.
Вести.Ru вчера в 18:41
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цены на газ для Украины

Россия готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:32
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Диетологи считают тыкву полезной для 80% россиян

По мнению диетолога Риммы Мойсенко, у жителей РФ отмечается недостаток магния. Для его пополнения необходимо ввести в рацион тыкву.
ГЛАС.RU вчера в 16:26
Футбол

Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру вчера в 14:08
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 29 октября в 17:31
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В Уфе нашли машину пропавшего с детьми мужчины

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Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика

В США прокомментировали продление ДСНВ

США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
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Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
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Космос

Стал известен состав 63-й экспедиции на МКС

Вести.Ru вчера в 21:08
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Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
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Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

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Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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Российская фигуристка нашла идеальную страну

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Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Армия и оружие

Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ

Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РБК вчера в 20:18
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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU вчера в 02:37
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 29 октября в 11:54
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
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