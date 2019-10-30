Происшествия

ТАССТАСССуд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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СК закончил следствие в отношении нового обвиняемого по «московскому делу» Павла Новикова, задержанного вчера

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