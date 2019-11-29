Происшествия

Москва 24Москва 24Суд арестовал участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

Басманный районный суд столицы арестовал до 27 января 2020 года Сергея Суровцева, которого обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 27 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".
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с чего всё началось
По данным
 Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».
Новый Деньвчера в 07:03

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Сотрудницу транспортного управления МВД по ЦФО обвиняют в крупном мошенничестве

ТАСС11:46

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу фигуранта «московского дела» Суровцева через день после задержания

Медиазона10:20

Суд арестовал на два месяца участника несогласованной акции в Москве 27 июля С.Суровцева

Агентство Москва04:50

В Москве арестовали нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева

Интерфакс05:00

Суд арестовал участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

Москва 2404:56

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

РИА Новости04:54

Суд арестовал фигуранта «дела 27 июля» Суровцева

РБК04:46
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
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Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

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Глава Минэнерго Украины дал оценку переговорам с РФ по газу в Вене

Россия и Украина на переговорах по вопросам относительно газа в Вене продвинулись вперед, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
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«Нафтогаз» сообщил о проблемах со взысканием долгов с Газпрома

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В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин

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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

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Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

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РИА Новости вчера в 12:45
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

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Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области

Быковскую отправили под домашний арест на 1 месяц и 30 суток, до 27 января 2020 года.
Газета.Ru 13:13
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Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
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Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

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