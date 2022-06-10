СНБО Украины: Невзоров еще не получил украинское гражданство «Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — отметили в учреждении.
Правительство Украины в приоритетном порядке включит британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, в ближайший список на обмен военнопленных.
Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьера Михаила Мишустина и почти всех членов российского кабмина, включая и Сергея Лаврова.