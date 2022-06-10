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Суд арестовал участок Невзорова в Петербурге стоимостью 7,8 млн рублей

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом), расположенный в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива.
ТАСС
СНБО Украины: Невзоров еще не получил украинское гражданство «Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — отметили в учреждении.
Национальная служба новостей
Басманный суд Москвы 6 мая вынес решение о заочном аресте Невзорова.
ТАСС
В апреле Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов, к тому моменту уже уехавшего, по данным источника РИА Новости, за границу.
РИА Новости

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