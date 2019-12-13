Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бухгалтера Екатерину Заяц по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить",- огласила решение судья Наталия Дударь.
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Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости10:03

Бухгалтер Заяц арестована по делу Абызова до 9 февраля

Интерфакс10:03

Суд арестовал новую обвиняемую по делу Абызова

РБК09:57

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

RT на русском09:34

Один из пособников Абызова скрылся от следствия

Российская газета12:45

Суд арестовал бухгалтера, обвиняемую по делу Абызова

ТАСС10:00

СК попросил арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Известия07:39
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Фигурное катание

Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

Газета.Ru 16:24
Политика

Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года

Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
ИА Новороссия 15:31
Политика

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 16:49
Армия и оружие

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
Авто

Найден способ снижения стоимости автомобилей на 10%

Сегодня, 12 декабря 2019 года, стало известно, что если задачи по локализации автокомпонентов будут включены в национальные проекты РФ, то это снизит стоимость автомобилей на 10%.
Саминвестор вчера в 23:53
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
РБК 14:40
Космос

Морской скат, который сможет «плавать» в атмосфере Венеры

Честное слово 11 декабря в 02:03
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Наука

Нашли в янтаре перья древнего динозавра со вшами

В ходе научного исследования ученые обнаружили в янтаре перья древнего динозавра со вшами.
МедиаПоток вчера в 11:56
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Футбол

Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей за то, что призывал застрелиться главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Lenta.ru 06:40
Политика

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

RT на русском 16:33
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Кино

Актер Дэнни Айелло скончался в США

ФАН 13:51
Футбол

Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

Матч ТВ 10:10
Политика

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку

Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Дождь вчера в 07:43
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
RT на русском 17:41
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Хоккей

Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»

Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Российская газета 02:20
Киберспорт

Новый трейлер The Elder Scrolls Online: скоро игроки отправятся в Скайрим

Gmbox.ru 09:07
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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