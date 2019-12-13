Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бухгалтера Екатерину Заяц по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить",- огласила решение судья Наталия Дударь.
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Политика
Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года
Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
Политика
Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду
Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400
Авто
Найден способ снижения стоимости автомобилей на 10%
Сегодня, 12 декабря 2019 года, стало известно, что если задачи по локализации автокомпонентов будут включены в национальные проекты РФ, то это снизит стоимость автомобилей на 10%.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Космос
Морской скат, который сможет «плавать» в атмосфере Венеры
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Наука
Нашли в янтаре перья древнего динозавра со вшами
В ходе научного исследования ученые обнаружили в янтаре перья древнего динозавра со вшами.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Футбол
Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей за то, что призывал застрелиться главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
Политика
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере
В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Хоккей
Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»
Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.