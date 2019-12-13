Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бухгалтера Екатерину Заяц по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить",- огласила решение судья Наталия Дударь.
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Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
«Нафтогаз» создаст информационный штаб
«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Политика
Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа»
Владимир Путин прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом на 50-летний юбилей «КамАЗа», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Татарстана Лилию Галимову.
Космос
На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма
Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
Авто
Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
Здоровье
Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес
По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
Суд отложил до марта дела о доступе к финансовым отчетам Трампа
Верховный суд США отложил до марта 2020 года рассмотрение трех дел о доступе к налоговой и финансовой отчетности президента Дональда Трампа, передает Reuters.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии
Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Происшествия
Спецкомиссия назвала удовлетворительной дорогу в Забайкалье, где разбился автобус
Специальная рабочая комиссия назвала удовлетворительным состояние участка автомобильной дороги в Забайкальском крае, где 1 декабря в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли 19 человек.
Космос
Открыта первая планета-гигант возле белого карлика
Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили первый ледяной гигант на орбите вокруг белого карлика.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Армия и оружие
Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов
Происшествия
ДТП с пострадавшими произошло утром в Ногликах
ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в десятом часу утра в Ногликах, недалеко от поворота на поликлинику, на въезде в центр поселка.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш
13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Армия и оружие
Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России
Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
Здоровье
Врачи назвали необычный признак опухоли поджелудочной железы
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Общество
Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения
В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Общество
Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай
Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Армия и оружие