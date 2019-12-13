Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бухгалтера Екатерину Заяц по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить",- огласила решение судья Наталия Дударь.
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Один из пособников Абызова скрылся от следствия

Российская газета12:45

Бухгалтер Заяц арестована по делу Абызова до 9 февраля

Интерфакс10:03

СК попросил арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Известия07:39

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

RT на русском09:34

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости10:03

Суд арестовал бухгалтера, обвиняемую по делу Абызова

ТАСС10:00

Суд арестовал новую обвиняемую по делу Абызова

РБК09:57
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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

«Нафтогаз» создаст информационный штаб

«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Нефтегазовая вертикаль 08:32
Политика

Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа»

Владимир Путин прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом на 50-летний юбилей «КамАЗа», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Татарстана Лилию Галимову.
ProGorodChelny.ru 09:13
Космос

На Юпитере зафиксировали появление нового гигантского шторма

Космическому аппарату удалось зафиксировать всю необходимую информацию, позволяющую оценить масштаб гигантских циклонов на Юпитере: возле северного полюса их оказалось 9 штук, южного – 6. Ключевой вопрос, который рассматривали исследователи, заключался в проблеме стабильности сформированного воздушного потока – его можно сравнить с земными вихрями, формирующимися за несколько недель.
OAnews 12:10
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Здоровье

Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес

По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
МордовМедиа вчера в 07:16
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Политика

Суд отложил до марта дела о доступе к финансовым отчетам Трампа

Верховный суд США отложил до марта 2020 года рассмотрение трех дел о доступе к налоговой и финансовой отчетности президента Дональда Трампа, передает Reuters.
Коммерсантъ 18:59
Происшествия

Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.
Gazeta.SPb 05:28
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Происшествия

Спецкомиссия назвала удовлетворительной дорогу в Забайкалье, где разбился автобус

Специальная рабочая комиссия назвала удовлетворительным состояние участка автомобильной дороги в Забайкальском крае, где 1 декабря в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли 19 человек.
ТАСС 08:23
Космос

Открыта первая планета-гигант возле белого карлика

Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили первый ледяной гигант на орбите вокруг белого карлика.
Naked Science 10 декабря в 19:02
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Армия и оружие

Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов

Российская газета 19:27
Происшествия

ДТП с пострадавшими произошло утром в Ногликах

ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в десятом часу утра в Ногликах, недалеко от поворота на поликлинику, на въезде в центр поселка.
АСТВ 19:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Армия и оружие

Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России

Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
ГЛАС.RU 08:16
Здоровье

Врачи назвали необычный признак опухоли поджелудочной железы

Суть событий вчера в 05:56
Общество

Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
ТАСС 12:36
Общество

Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения

В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Ридус 15:41
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия 12:52
Общество

Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
ТАСС вчера в 23:34
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Армия и оружие

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета 16:42
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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