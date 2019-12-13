Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бухгалтера Екатерину Заяц по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить",- огласила решение судья Наталия Дударь.
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