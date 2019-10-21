Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

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