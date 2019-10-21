Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае. Как передаёт РИА Новости, срок ареста — до 18 декабря.

Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском

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