Происшествия

RT на русскомRT на русскомГендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае. Как передаёт РИА Новости, срок ареста — до 18 декабря.
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