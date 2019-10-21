Происшествия
RT на русскомГендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае. Как передаёт РИА Новости, срок ареста — до 18 декабря.
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Общество
Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой
Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.
Северпост 17:43
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 08:44
Хоккей
Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)
RT на русском 16:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 14:49
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Фигурное катание
15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 15:50
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Российская газета вчера в 17:31
Футбол
Названа третья пятерка претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало третью пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 17:21
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер фантастического боевика «Бладшот»
RuNews24.ru 07:06
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Армия и оружие
Ледокол «Иван Папанин» будет спущен 25 октября
На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.
Би-порт 10:18
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ Краснодар 12:55
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
РБК 16:12
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Пятый канал 12:23
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Организацию саммита «нормандской четверки» обсудили Путин и Меркель
Страна Советов on-line вчера в 05:40