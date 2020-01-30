Происшествия
ИзвестияСуд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 29 марта бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
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