Происшествия
RT на русскомСуд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.
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Общество
Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ
News.ru 04 июля в 08:22
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Общество
Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»
С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Весна 13:51
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06:36
Политика
Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ
Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
Южный Федеральный 07:12
Футбол
Дзюба сравнил «Зенит» с «Баварией» и «Ювентусом»
Газета.Ru 12:58
Происшествия
9-летняя девочка погибла в фонтане от удара током в Даниловском районе
9-летняя школьница вместе со своей подругой играла возле фонтана в центральном парке. В какой-то момент они уронили в воду кепку.
Крестьянская жизнь 08:49
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Происшествия
В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о «минировании» двух торговых центров
По подозрению в совершении ложного звонка с угрозой полицией задержан житель Калининграда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службах правительства области и областного УМВД.
ТАСС 16:15
Политика
Рябков: Россия утратила доверие к США
Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Кино
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как изменится Цири во 2 сезоне
Popcornnews.ru 07:00
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17