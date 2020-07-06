Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Недвижимость Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5% Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.

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Армия и оружие Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.

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