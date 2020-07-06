Происшествия
RT на русскомСуд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.
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Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Автоспорт
Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено
CT news 05:04
Недвижимость
Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%
Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.
Интерфакс 06:56
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Происшествия
Пролив Дарданеллы перекрыт из-за лесного пожара
Движение судов в проливе Дарданеллы в Турции приостановлено из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи, сообщает турецкий телеканал NTV.
Коммерсантъ 13:18
Общество
Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Общество
В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона
В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.
ТАСС 12:35
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Армия и оружие
Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине
Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
REGNUM 07:09
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Армия и оружие
ВМС США не получили стелс-ракету RGM-184A
Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие
Сирийские гаубицы накрыли боевиков на юге Идлиба
«САА атаковала артиллерией позиции вооруженных террористических групп в деревнях Сфухин и Флейфель на юге провинции Идлиб», — передал источник.
ИА Красная Весна вчера в 12:13
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31