Происшествия
RT на русскомСуд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.
Читать в источнике
Оценить260
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Политика
В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса
В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.
Ореанда-Новости 14:59
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Политика
США выступили в поддержку персональных санкций Британии
Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и поданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Политика
Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса
Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
URA.Ru 14:50
Политика
Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»
Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском 15:04
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Происшествия
В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
РИАМО 14:08
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06:36
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, передает StarHit.
РЕН ТВ 08:14
Здоровье
В Самарской области хотят усилить коронавирусные ограничения
Губернатор Самарской области поручил главам муниципалитетов представить к 9 июля предложения по усилению контроля и ограничительных мер в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
КТВ-Луч 10:21
Здоровье
Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы
В Петербурге заготовили 70 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заражённых коронавирусом.
78.ru 13:59
Общество
Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»
С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Весна 13:51
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона
В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.
ТАСС 12:35
Происшествия
Областные власти: ТЦ оцепили из-за звонка о минировании
Новый Калининград.Ru 14:49
Экономика
Две тысячи новых рабочих мест создадут в Тверской области
Около 2 тысяч новых рабочих мест создадут в Тверской области.
Toptver.ru 11:02
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52