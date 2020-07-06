Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском12:54

Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

Вести.Ru11:30

Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки

Говорит Москва11:26

Замминистра науки Лукашевич арестован по делу о мошенничестве

Комсомольская правда11:56

Видео: замминистра науки Марину Лукашевич доставили в суд

РЕН ТВ08:52

Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич

Газета.Ru14:07

Суд арестовал начальника управления Россотрудничества по делу о мошенничестве

ТАСС12:39
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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

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В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей

По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
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Около 2 тысяч новых рабочих мест создадут в Тверской области.
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