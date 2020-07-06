Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. Ранее по этому же делу была арестована замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич.

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

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