Происшествия
RT на русскомВ Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
Ранее в Петербурге был арестован Георгий Чернышев, задержанный по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники. Подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от США. ФСБ России распространила видео задержания двух россиян.
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Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге заключили под стражу
Петербургский дневник12:25
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Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Футбол
Криштиану Роналду сменил прическу
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пришел на церемонию Globe Soccer Awards с необычной укладкой волос, сообщает издание Sky Sports.
Общество
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Более половины (51%) россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба в магазине
В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
Происшествия
Неизвестный застрелил двоих людей в церкви в Техасе
В районе города Форт-Уэрт в Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»
Футбол
Журналисты назвали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года
Фото: ФК "Ливерпуль" "Ливерпуль" стал лучшей командой уходящего года по версии членов международной ассоциации спортивной прессы.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Происшествия
Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео
Видеозапись взрыва на автозаправочной станции в городе Сатка (Челябинская область) опубликована 30 декабря на YouYube.
Экономика
Россиян могут обязать вносить процент с МРОТ для пенсии
Минфин намерен обязать россиян платить взнос в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в систему гарантированного пенсионного продукта (ГПП).
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
В России с 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 850 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 850 руб. с 1 января 2020 года. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.