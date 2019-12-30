Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум мужчинам, которых подозревают в подготовке теракта. По предварительным данным, они собирались устроить террористический акт в Петербурге в новогодние праздники в местах массового скопления людей.
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Оба подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге сели в СИЗО до конца февраля

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В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

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В Петербурге арестовали двух задержанных за подготовку терактов в городе

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Piter.tv12:31

Суд отправил под стражу до конца февраля второго организатора теракта в Петербурге

Невские Новости12:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

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На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
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РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях

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Треть переданных в ЛНР пленных на Украине пытали

Пыткам в украинском плену подвергалась треть тех людей, которые были переданы в ходе обмена в ЛНР, заявил 30 декабря главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман, сообщает Луганский информационный центр.
REGNUM 14:22
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