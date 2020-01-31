Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. О такой мере пресечения просило следствие. Кузина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Хоккей
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов лиги.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Напомним, в ноябре прошлого года в UFC дебютировал ещё один двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прибывшую из Китая девочку
30 января в новосибирский аэропорт «Толмачёво» прибыл рейс из Китая, который встречала скорая помощь.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Политика
Косачев назвал выход из ЕС успехом сторонников независимости Британии
Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что выход Соединенного Королевства из состав ЕС - это успех сторонников независимости Великобритании, в который мало кто верил.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Здоровье
Москва, Путину: «Я очень хочу жить!!! Перекройте путь этой отраве!»
Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Шоу-бизнес
«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой
Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Футбол
Тренировавшийся с «Зенитом» Исламхан станет игроком клуба из ОАЭ
По информации Sports.kz, проходивший просмотр в петербургском клубе на зимнем сборе в Катаре 26-летний футболист в итоге продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Армия и оружие
США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки
Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
Музыка
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России, представлять страну могут отправить певца Александра Панайотова.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Политика
Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
Происшествия
У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.