Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. О такой мере пресечения просило следствие. Кузина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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