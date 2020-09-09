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Ведомости
Ведомости

Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова

Суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых, не связанной с заключением под стражу. Тихонов был задержан 8 сентября.В источнике
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Lenta.ru

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве замглавы Минэнерго

Lenta.ruвчера в 15:09
RT на русском

Суд арестовал замминистра энергетики Тихонова

RT на русскомвчера в 14:24
ТАСС

Суд арестовал замминистра энергетики России Тихонова на 2 месяца

ТАССвчера в 14:15
Коммерсантъ

Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки

Коммерсантъвчера в 16:20
РБК

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб

РБКвчера в 14:13
РИА Новости

Басманный суд арестовал замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

РИА Новостивчера в 14:16
Интерфакс

Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб

Интерфаксвчера в 14:14

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Умер ставший известным после перепалки с Зеленским в Донбассе националист Янтарь

Скончался боец одного из украинских националистических батальонов Денис Янтарь, ставший известным после перепалки с главой государства Владимиром Зеленским в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
Аргументы недели01:52
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