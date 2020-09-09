Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова
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Суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых, не связанной с заключением под стражу. Тихонов был задержан 8 сентября.В источнике
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Замминистра энергетики Тихонова арестовали по делу о хищении более 600 млн руб
Интерфаксвчера в 14:14