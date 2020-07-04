Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

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