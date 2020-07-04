Происшествия
РБКСуд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
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Меру пресечения замминистра науки Лукашевич по делу о мошенничестве пока не избрали
RuNews24.ru03 июля в 20:38
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Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Деловое.ТВ 12:03
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Политика
Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского
Власти Великобритании утвердят список лиц из России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции.
Городовой 04:14
Футбол
Игрок «Краснодара» не считает Роналду самым талантливым партнером
Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 20:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
Общество
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса
Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса.
Евразия Daily 20:51
Здоровье
«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID
«В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.
URA.Ru 18:36
Экономика
В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
Общество
Число опустевших домов растет в Болгарии
Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
Общество
В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:49
Энергетика
Бензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъ 06:22
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Кино
Крису Хемсворту придется превзойти по размерам Тора в байопике о Халке Хогане
Ведь играть придется не бога, а рестлера, шестикратного чемпиона в супертяжелом весе Халка Хогана.
Popcornnews.ru 06:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Общество
Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане
По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Происшествия
Судебные приставы закрыли «Айпару» на 60 суток в Чите
Сотрудники судебных приставов по решению суда приостановили деятельность читинского магазина-бара «Айпару» на 60 суток.
ZAB.RU 21:10