Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями. «Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует судью ТАСС.

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